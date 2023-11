Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen: Weitere Tatverdächtige nach Raubüberfällen auf Einkaufsmärkte ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am 6. und 7. November 2023 zu Raubüberfällen auf zwei Lebensmittelmärkte in Ditzingen-Heimerdingen und im Stadtgebiet Ditzingen gekommen war, konnten im Zuge der Ermittlungen zunächst zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren ermittelt und in der Folge in Haft genommen werden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5642894 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5645537).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten zwischenzeitlich zur Identifizierung von zwei weiteren 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen.

Dem 17-Jährigen wird vorgeworfen, an beiden Raubüberfällen beteiligt gewesen zu sein. Er sollte am 10. November unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz (SEK) an seiner Wohnanschrift festgenommen werden, konnte jedoch nicht angetroffen werden. Der Jugendliche stellte sich daraufhin am 13. November selbst der Polizei und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 17-jährigen Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Der 18-jährige Tatverdächtige, der beim zweiten Überfall vom 7. November beteiligt gewesen sein soll, wurde am 15. November an seiner Arbeitsstelle im Bereich Backnang vorläufig festgenommen. Der gegen ihn beantragte Haftbefehl wurde vom Amtsgericht zwar erlassen, aufgrund eines Geständnisses des jungen Mannes aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen nach den Raubüberfällen war noch ein weiterer 18-Jähriger ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler gekommen. Da sich der Tatverdacht gegen ihn jedoch nicht erhärtete, wurde der zunächst erwirkte Haftbefehl aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell