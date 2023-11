Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter schlägt auf 24-Jährigen ein

Ludwigsburg (ots)

In der Gänsfußallee in Ludwigsburg kam es Sonntagabend (19.11.2023) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, nach welcher ein 24-Jähriger mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Der junge Mann fuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Pkw die Gänsfußallee in Richtung Schwieberdinger Straße entlang, als ein noch unbekannter VW-Lenker plötzlich vom entgegengesetzten Fahrbahnrand aus losfuhr, sein Fahrzeug wendete und vor dem 24-Jährigen einscherte. Der junge Mann musste daraufhin stark abbremsen und hupte. Der Unbekannte stoppte sein Fahrzeug, stieg aus, beleidigte den 24-Jährigen und schlug ihn unvermittelt in das Gesicht. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden, wo der Unbekannte weiter auf ihn einschlug. Schließlich stieg der Täter wieder in den weißen VW ein fuhr in Richtung Hoferstraße davon. Er soll etwa 175 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarze kurze Haare und trug einen Vollbart. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

