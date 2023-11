Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter öffnet Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag (18.11.2023) auf Sonntag (19.11.2023) war ein noch unbekannter Täter im nördlichen Bereich Aspergs unterwegs und versuchte mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rüttelte der Unbekannte zunächst an den Türgriffen der PKW, um zu überprüfen, ob diese verschlossen sind. Ließen sie sich öffnen, durchwühlte der Täter den Innenraum und insbesondere das Handschuhfach. Im Zuge dessen dürften ihm eine Sporttasche mit Sportkleidung, ein Paar Kopfhörer, ein Geldbeutel mit einem kleineren Bargeldbetrag sowie persönlichen Dokumenten in die Hände gefallen sein. Bislang registrierte die Polizei insgesamt sieben Fahrzeuge, die der Unbekannte in der Tatnacht angegangen ist. Es handelt sich um zwei Ford, einen Skoda, einen Audi, eine Opel, einen Subaru und einen BMW. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Sachschaden entstand nicht. Weitere Geschädigte und insbesondere auch Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwesteim.prev@polizei.bwl.de, sich beim Polizeiposten Asperg zu melden.

