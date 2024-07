Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Gebäudebrand; Trickdiebstahl; Verkehrsunfälle; Vandalismus; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

In der Öffentlichkeit entblößt

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen sind am Montagabend in den Bereich Arbachstraße / Wörthstraße ausgerückt. Gegen 18.50 Uhr war über Notruf eine dortige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, soll sich ein 45-Jähriger in der Öffentlichkeit vor einem Kind entblößt und selbst befriedigt haben, worauf zwei Zeugen einschritten. In der Folge entwickelte sich zwischen den drei Männern ein handfester Streit, bei dem auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Ernstlich verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Vollständig ausgebrannt ist ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Lange Straße im Ortsteil Neuhausen in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 22 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das auf Grund Renovierungen zurzeit leerstehende Wohnhaus bereits im Vollbrand. Die Bewohner zweier angrenzender Wohnhäuser mussten diese vorrübergehend verlassen, in der Straße wurde zudem für die Dauer der Löscharbeiten der Strom abgestellt. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden, ein benachbartes Haus wurde durch die Hitzeentwicklung allerdings ebenfalls beschädigt. Das ausgebrannte Wohnhaus ist aktuell einsturzgefährdet, die Lange Straße in diesem Bereich noch abgesperrt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zu einer möglichen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde bei dem Brand nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, die Feuerwehr mit 40 Fahrzeugen und 125 Einsatzkräften vor Ort. (md)

Dettingen/Erms (RT): Von Trickdieben bestohlen

Ein 52-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf dem Rathausplatz in Dettingen Opfer von Trickdieben geworden. Der Mann wurde gegen acht Uhr aus einer Gruppe von vier noch unbekannten Männern heraus scheinbar zufällig leicht angerempelt. Während sich einer der Verdächtigen höflich entschuldigte, entnahm offenbar einer seiner Komplizen die Geldbörse des 52-Jährigen aus dessen Tragetasche. Erst einige Minuten später bemerkte der Mann das Fehlen seines Geldbeutels, worauf er Anzeige erstattete. Die Diebe, die als kräftig bis muskulös und circa 190 cm groß beschrieben wurden, entkamen unerkannt. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (ak)

Metzingen (RT): Mädchen nach Sturz mit E-Scooter in Klinik eingeliefert

Mutmaßlich schwerere Verletzungen haben sich zwei E-Scooter-Fahrerinnen am Montagabend, kurz vor 22.30 Uhr, bei einem Sturz im Bereich der Kelternstraße zugezogen. Die beiden 14 und 16 Jahre alten Mädchen waren mit ihren Elektrorollern hintereinanderfahrend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie auf dem stark abschüssigen Weg ein Schlagloch übersahen und hierdurch in der Folge stürzen. Die beiden Verunglückten wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den E-Scootern war lediglich geringer Sachschaden entstanden. (gj)

Esslingen (ES): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine Schule in der Münzgasse ist zum wiederholten Male von Vandalen heimgesucht worden. Den ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die Täter in der Zeit von Freitagmittag, zwölf Uhr, bis Montagmorgen, acht Uhr durch Schnitzereien die Holz-Sitzgelegenheiten vor dem Gebäude der Volkshochschule und zertrampelten das Blumenbeet am Eingangsbereich. Beim entstandene Sachschaden ist von mindestens 1.000 Euro auszugehen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07471/9880-0. (gj)

Esslingen (ES): Zu Boden geschlagen und eingetreten

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagabend gegen einen bislang unbekannten Mann. Dieser soll gegen 22 Uhr in der Kanalstraße einen 30-Jährigen nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu Boden geschlagen haben. Im Anschluss soll er diesen am Boden liegend noch mehrfach getreten haben, bevor er in Richtung Neckarstraße flüchtete. Der 30-jährige Mann wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (md)

Altbach (ES): Auf geparkten LKW aufgefahren

Zwei Verletzte und über 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Der 47-jährige Lenker eines Renault Kangoo befuhr gegen 20.05 Uhr die Straße Kieswiesen in Richtung der Industriestraße. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen am Straßenrand geparkten LKW und fuhr diesem in das Heck. Hierbei zog sich neben dem Fahrzeuglenker auch dessen ebenfalls 47-jähriger Beifahrer Verletzungen zu, sodass sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. An dem nicht mehr fahrbereiten Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. An dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. (md)

Dußlingen (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf mit Lebensmitteln hat am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zum Ausrücken der Einsatz- und Rettungskräfte in die Niederhofenstraße geführt. Zuvor war den Helfern ein Brand in einem dortigen Wohngebäude gemeldet worden. Vor Ort stelle sich dann heraus, dass der Rauch des verbrannten Essens die Rauchmelder ausgelöst hatte. Sachschaden entstand nicht. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Balingen (ZAK): Jugendlicher bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein jugendlicher Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zugezogen. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der 14-Jährige gegen 20.10 Uhr mit seinem Mountainbike entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg der Paulinenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung Tübinger Straße fuhr er unvermittelt über die Fahrbahn, um die Paulinenstraße zu queren. Hierbei übersah er einen ebenfalls in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Range Rover. Dessen 48-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fahrradfahrer. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Range Rover entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, an dem Fahrrad in Höhe von circa 1.000 Euro. (md)

