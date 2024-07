Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Vergessener Kochtopf löst Rettungseinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Dienstag 23.07.2024 rückte gegen 14:20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Umkirch sowie die Polizei Breisach und das DRK mit Notarzt in den Mundenhofer Weg aus. Aufgrund eines auf der Herdplatte vergessenen Kochtopfes hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Dem durch den Alarm aufmerksam gewordenen Hauseigentümer gelang es noch vor Eintreffen der Rettungskräfte durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung seines Mieters einzusteigen und die Herdplatte auszuschalten. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Der Mieter war nicht anwesend. Da der Hauseigentümer Rauchgase eingeatmet hatte, begab er sich vorsorglich zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Sachschaden war nicht entstanden.

