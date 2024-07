Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht in der Basler Straße

Einmündung Kapfrain - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 23.30 Uhr, soll eine unbekannte Radfahrerin gegen einen VW Crafter gefahren sein. Der VW Crafter stand in der Basler Straße am Fahrbahnrand im Bereich der Einmündung zum "Kapfrain". Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der gestürzten Radfahrerin soll ein bislang unbekannter Fahrer eines Traktors geholfen haben. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Radfahrerin die Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht nun den Traktorfahrer. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Radfahrerin geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell