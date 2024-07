POL-FR: Kenzingen: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 19.07.2024 , gegen 17.10 Uhr kam es auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in der Bissierstraße in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 48-Jähriger seinen 38-jährigen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzte. Bereits eine Stunde zuvor soll es eine körperliche ...

