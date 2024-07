POL-FR: Laufenburg: Vandalen im Schwimmbad

Freiburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 18.07.2024, gegen 15.20 Uhr hatten Anwohner "Im Klettacker" in Teningen-Nimburg einen jungen Mann bemerkt, der vor einem Anwesen in verdächtiger Art und Weise herumgelaufen ist. Zudem hatte er offenbar eine Art Brecheisen in der Hand. Anschließend sei er in einen schwarzen Pkw Kombi gestiegen und rückwärts in Richtung Ortsmitte gefahren. Der Mann kann wie folgt beschrieben ...

