Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Möglicher Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 18.07.2024, gegen 15.20 Uhr hatten Anwohner "Im Klettacker" in Teningen-Nimburg einen jungen Mann bemerkt, der vor einem Anwesen in verdächtiger Art und Weise herumgelaufen ist. Zudem hatte er offenbar eine Art Brecheisen in der Hand.

Anschließend sei er in einen schwarzen Pkw Kombi gestiegen und rückwärts in Richtung Ortsmitte gefahren.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlank - dunkelgraue Hose - Kapuzenpulli

Ob es zu Straftaten gekommen ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Mann ist durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur gesuchten Person geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell