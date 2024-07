POL-FR: Löffingen: Rund 80 Hasen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Mit seinem Motorrad war am Samstag, 20.07.2024 gegen 17.00 Uhr ein 19 Jahre alter Mann auf der L 131 talwärts von Böllen in Richtung Wembach unterwegs. In einer Kurve soll ihm ein Fahrzeug entgegengekommen sein, welches die Kurve schnitt und auf seine Fahrspur kam. Der 19-Jährige wich aus und kam ...

mehr