Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in Bonn am Samstag, 20.04.2024

Bonn (ots)

Am Samstag (20.04.2024) findet in Bonn eine Demonstration zu dem Thema "Stoppt den Genozid in Gaza! Freiheit für alle Gefangenen" statt. Der Veranstalter rechnet zunächst mit bis zu 20 Teilnehmenden für eine Standkundgebung auf dem Friedensplatz ab 15.00 Uhr bis 16:30 Uhr. Ab 16:30 Uhr bewegt sich dann die Versammlung von dort aus mit etwa 500 erwarteten Teilnehmenden auf folgendem Weg durch die Stadt:

Wilhelmstraße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz (kurze Zwischenkundgebung), Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, ZOB (kurze Zwischenkundgebung), Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Budapester Straße, Sternstraße

Die Veranstaltung endet gegen 19:00 Uhr wieder auf dem Friedensplatz. Für die Dauer des Aufzuges muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell