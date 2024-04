POL-BN: Foto-Fahndung: Räuberischer Diebstahl in der Bonner Innenstadt - Unbekannte drohten mit Messer und Pfefferspray

Bonn, Bornheim (ots) - Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) nahmen rund 35 Polizeibeamte unter Federführung der Kradgruppe der Bonner Polizei das Thema Alkohol- und Drogen am Steuer in den Fokus. Bei Verkehrskontrollen in Bonn und Bornheim in der Zeit 12 Uhr bis 20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 80 ...

mehr