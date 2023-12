POL-ST: Laer, Einbruchdiebstahl

Polizei Steinfurt

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (14.12.) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Düssen Berg, in der Nähe des Spielplatzes Hoppetosse, eingestiegen. Die Unbekannten schlugen nach ersten Ermittlungen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie verschiedene Zimmer und öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

