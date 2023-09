Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomat gesprengt, Täter flüchtig

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (06.09.) wurden die Anwohner der Neuenberger Straße in Neuss-Rosellen um 02:23 Uhr durch mehrere Detonationen aus dem Schlaf gerissen. Mehrere Täter hatten einen Geldautomaten gesprengt und flüchteten in einem dunklen Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Allerheiligen. Trotz einer groß angelegten Fahndung der Polizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, konnten die Täter unerkannt flüchten. Durch die Sprengung wurde das Wohn-/Geschäftshaus stark beschädigt; die Hausbewohner blieben unverletzt. Ob und wieviel Geld entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer Hinweise auf die Täter oder den weiteren Fluchtweg des schwarzen Pkw geben kann, wird gebeten, sich mit der Neusser Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.(Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell