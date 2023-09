Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Kaarst (ots)

Am Montag (04.09.), gegen 14:20 Uhr, überquerte ein 11- jähriger Junge aus Kaarst mit seinem Fahrrad fahrenderweise den Höhenweg in unmittelbarer Nähe zum Einmündungsbereich Höhenweg / Hauptstraße. Ein silberner Kleinwagen mit Neusser Städtekennung bog zu diesem Zeitpunkt, aus Richtung Vorster Straße kommend, auf den Höhenweg ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrzeugführerin stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus, um sich nach dem Wohl des Jungen zu erkundigen. Danach setzte sie ihre Fahrt fort. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Junge in Folge des Zusammenstoßes verletzt wurde.

Das Verkehrskommissariat 1, welches die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht nun die unfallbeteiligte Fahrzeugführerin. Diese wird beschrieben als 60 bis 70 Jahre alt mit hellgrauem Haar.

Ebenso werden Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der Fahrzeugführerin oder dem silbernen Kleinwagen geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

