POL-BN: Telefonbetrüger weiterhin im Großraum Bonn aktiv - Falsche Polizisten ergaunern in Wachtberg Schmuck und Bargeld im Umfang von mehreren tausend Euro

Telefonbetrüger, die sich oftmals als "Polizisten" ausgeben, sind auch weiterhin im Großraum Bonn aktiv.

So kontaktierte ein falscher Kripobeamter von der frei erfundenen Kripodienststelle "K 4 Raubdezernat auf der Bornheimer Straße" in den Mittagsstunden des 17.04.2024 einen Senior und seine Ehefrau telefonisch in Wachtberg. Er erzählte in den Telefonaten die Geschichte von Festgenommenen Straftätern, die über die persönlichen Daten der Angerufenen verfügen würden. Zum Schutz des Vermögens der Eheleute wolle man Schmuck und Bargeld daher "sicher asservieren". Der telefonierende Gauner wies auch darauf hin, dass die "asservierten Gegenstände" selbstverständlich auch versichert seien. Darüber hinaus gab der der Betrüger telefonisch ein "Aktenzeichen" zu den aktuellen Ermittlungen an die Geschädigten weiter.

Im weitern Ablauf vereinbarten die Betrüger schließlich mit den Angerufenen ein Treffen auf dem Parkplatz eines Wachtberger Supermarktes. Absprachegemäß legten die Geschädigten Bargeld und Schmuck in das Handschuhfach ihres Wagens, den sie nach Weisung des falschen Polizisten unverschlossen stehen ließen und dann zu einem vereinbarten Treffen mit einem "Kripobeamten" in den Supermarkt gingen. Hier trafen sie jedoch niemanden an. Bei ihrer Rückkehr zum Supermarkt waren Schmuck und Bargeld im Umfang von mehreren tausensen Euro verschwunden.

Der falsche Polizist "Pohlmann" versuchte auch weiterhin, mit Blick auf zusätzliche Wertgegenstände und Bargeld, Anweisungen an die Geschädigten zu geben. Dies gelang jedoch nicht - die Geschädigten schalteten die Bonner Polizei ein - das zuständige KK 24 übernahm sofort die Ermittlungen.

