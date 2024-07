Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Pkw verursacht Unfall und flüchtet nach Frankreich, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag 20.07.2024 ereignete sich gegen 10:55 Uhr morgens direkt nach dem Grenzübergang Breisach ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein aus Frankreich in Richtung Breisach fahrender Pkw kollidierte mit einem weiteren Pkw, welcher aus dem Parkplatz des dortigen Schnellrestaurants ausfuhr und in Richtung Frankreich abbog. Durch den Zusammenstoß wurde das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug erheblich im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt nach dem Unfall in Richtung Frankreich fort. Die Beschädigungen am Fluchtfahrzeug dürften auf dessen Fahrerseite ebenfalls erheblich sein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht das Polizeirevier Breisach davon aus, dass es sich um einen blauen Peugeot 406 gehandelt hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel:.07667/91170 bei der Polizei zu melden.

