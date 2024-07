POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Während dem Training in einer Sporthalle in der Egerstraße wurden am Donnerstag, 18.07.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr, Sporttaschen, welche sich in der Umkleidekabine befanden, von Unbekannten durchsucht und mindestens zwei Mobiltelefone daraus entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

