Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beim Verladen der Einkäufe Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 16.20 Uhr, entwendete ein Unbekannter eine Handtasche aus einem Einkaufswagen. Eine 39-jährige Frau war in einem großen Parkhaus in Friedlingen damit beschäftigt ihre Einkäufe in ihren Pkw zu verladen. Der Einkaufswagen stand dabei hinter ihrem Pkw. Auf dem Kindersitz des Einkaufswagens befand sich ihre Handtasche, welche in einem unbeobachteten Moment von einem Unbekannten entwendet wurde. In der schwarzen Handtasche befanden sich unter anderem zwei Geldbörsen, Bankkarten und Identitätsdokumente.

