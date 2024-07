Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Autofahrerin gerät von Straße - vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 19.07.12024, ist eine 55-jährige Autofahrerin auf der B 500 bei Frohnschwand (Höchenschwand) von der Straße geraten. Ihr Kleinwagen durchfuhr ein Maisfeld und kam schließlich in einem Hackschnitzelhaufen zum Stillstand. Die Frau war kurzzeitig nicht ansprechbar, schien allerdings unversehrt. Sie kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Am Auto dürfte ein Totalschaden von ca. 5000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell