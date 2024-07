Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fünf leichtverletzte Autoinsassen nach Zusammenstoß mit einem Biber

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 20.07.2024, gegen 01:45 Uhr, sind auf der A 98 in Höhe der Abfahrt nach Laufenburg fünf Autoinsassen nach dem Zusammenstoß mit einem Biber leicht verletzt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer des Autos war mit dem über die Straße laufenden kräftigen Biber kollidiert. In der Folge geriet das Auto ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und kam schwer beschädigt im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer und vier Mitfahrer im Alter zwischen 23 und 25 Jahren dürften leichte Verletzungen davongetragen haben und kamen in unterschiedliche Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. Der Biber wurde getötet. Der Sachschaden am Auto und Verkehrszeichen liegt bei rund 5000 Euro. Die Feuerwehren aus Laufenburg und Murg unterstützten die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

