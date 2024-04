Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Massen gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (20.04.2024) kam es in Unna-Massen zu einem Einbruch in ein Haus "Am Stuckenberg".

Als der 75-jährige Hausbewohner gegen 20.00 Uhr nach Hause kam, bemerkte er ein unbekanntes Mountainbike in seiner Einfahrt sowie Einbruchsspuren am Haus. Daraufhin verständigte er die Polizei, betrat das Haus und sah, wie der unbekannte Einbrecher auf dem Fahrrad - ohne Gegenstände entwendet zu haben - davonfuhr.

Die Polizei sucht nun nach diesem unbekannten Mann. Er soll zwischen 35-45 Jahre alt und mit einer gelben Regenjacke sowie einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein.

Wer kann weitere Hinweise zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

