POL-UN: Schwerte - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Unna (ots) - Mehrere unbekannte Täter betraten am Donnerstagabend (18.04.2024) gegen 18.55 Uhr einen Kiosk am Massener Hellweg. Während ein Täter den Kassierer unter Einsatz von Pfefferspray ablenkte, griffen die Weiteren in die Auslagen und entwendeten Rauchwaren. Anschließend flüchteten sie in Richtung Massener Bahnhof. Der Kassierer wurde leicht verletzt von Rettungskräften vor Ort behandelt. Bei den vier bis ...

