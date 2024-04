Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Kiosk unter Einsatz von Pfefferspray

Unna (ots)

Mehrere unbekannte Täter betraten am Donnerstagabend (18.04.2024) gegen 18.55 Uhr einen Kiosk am Massener Hellweg. Während ein Täter den Kassierer unter Einsatz von Pfefferspray ablenkte, griffen die Weiteren in die Auslagen und entwendeten Rauchwaren.

Anschließend flüchteten sie in Richtung Massener Bahnhof. Der Kassierer wurde leicht verletzt von Rettungskräften vor Ort behandelt.

Bei den vier bis fünf männlichen Tätern mit westeuropäischem Aussehen soll es sich um Jugendliche oder junge Männer gehandelt haben.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemachen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 9210 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell