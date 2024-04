Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Pkw bei Abbiegevorgang überholt; Unfallfahrer schleudert vor

Selm (ots)

Am Mittwoch (17.04.2024) befuhr gegen 21.15 Uhr ein 34jähriger Selmer mit seinem Pkw die Kreisstraße in Selm in Richtung Bork.

Weil er auf ein Grundstück nach links abbiegen wollte, verlangsamte er seine Fahrt. Ein hinter ihm fahrender 21jähriger Selmer setzte daraufhin zum Überholen an und scherte aus. Beide Pkw stießen zusammen und der Pkw des 21Jährigen schleuderte gegen einen Baum. Leicht verletzt kam der Fahrer in ein Krankenhaus, es wurde zudem eine Blutprobe angeordnet, wegen des Verdachts auf Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Die beiden kollidierten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste aufgrund von Verunreinigungen durch umherliegende Glassplitter die Straße säubern.

