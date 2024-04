POL-UN: Kreis Unna- Ergebnisse der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Schwerte (ots) - Nach einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle an der Rastanlage Lichtendorf Süd in der Nacht zu Mittwoch (17.04.2024) konnte der Täter in unbekannte Richtung entkommen. Gegen 3.50 Uhr betrat der teilweise maskierte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe den Verkaufsraum und forderte den Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm er Bargeld aus der Kasse und entwendete zudem noch ...

