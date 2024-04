POL-UN: Bergkamen -Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Bergkamen (ots) - Seit Montagabend (15.04.2024) wird eine 15-jährige Jugendliche aus einer Wohneinrichtung in Bergkamen vermisst. Sie hat gegen 20.30 Uhr die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen. Das Mädchen ist geistig behindert, neigt zu Selbstgesprächen, die in Wahnvorstellungen enden können und ist im Dunkeln nicht orientiert. Fremden gegenüber könnte ...

mehr