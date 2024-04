Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Bergkamen (ots)

Seit Montagabend (15.04.2024) wird eine 15-jährige Jugendliche aus einer Wohneinrichtung in Bergkamen vermisst.

Sie hat gegen 20.30 Uhr die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen.

Das Mädchen ist geistig behindert, neigt zu Selbstgesprächen, die in Wahnvorstellungen enden können und ist im Dunkeln nicht orientiert. Fremden gegenüber könnte sie aggressiv reagieren.

Hier der Link um Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/132853

Wer hat die 15-Jährige gesehen oder kann Angaben über ihren Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder per Notruf unter 110 oder aber auch an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell