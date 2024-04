Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Mehrere Zahnpastatuben entwendet

Bergkamen (ots)

Ein 27-jähriger Georgier ist am Freitagabend (12.04.2024) dabei beobachtet worden, wie er in einem Discounter an der Geschwister-Scholl-Straße in Bergkamen mehrere Zahnpastatuben unter seine verschlossene Jacke gepackt hat.

Er passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Filialleiter des Discounters konnte den Mann ansprechen, festhalten und die Polizei rufen.

Bei seiner Durchsuchung konnten die Polizeibeamten feststellen, dass er 78 Zahnpastatuben entwendet hatte.

Aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland wurde der Georgier vorläufig festgenommen, mittlerweile konnte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aber wieder entlassen werden.

Der Mann muss sich jetzt wegen besonders schwerem Diebstahl verantworten.

