Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch im Werdelsgraben

Kamen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Wohnung am Werdelsgraben in Kamen-Mitte Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntag (14.04.2024) gegen 22.50 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Schlafzimmer eines 52-jährigen Kameners gelangt. Dort sahen sich Täter und Geschädigter ins Gesicht. Daraufhin flüchtete der Täter durch das geöffnete Schlafzimmerfenster, sprang in den Garten und entfernte sich auf einem Trekkingfahrrad in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- Männlich - Schlank - 180cm groß - Südländer - Mittellanges, lockiges Haar - Helle Turnschuhe - Dunkle Kleidung

Wer kann weitere Hinweise zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell