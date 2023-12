POL-HS: Handtasche aus parkendem Fahrzeug entwendet

Erkelenz (ots) - Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 24. Dezember, in den Innnenraum eines Pkw, der an der Straße Oerath parkte. Aus dem Inneren stahlen sie zwei Paar Sportschuhe. Auch am Masurenweg wurde in derselben Nacht ein parkendes Fahrzeug durch das Einschlagen der Seitenscheibe gewaltsam geöffnet. Ob aus dem Innenraum etwas entwendet wurde, wird noch ...

