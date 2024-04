Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Kraftfahrzeuge entwendet

Unna (ots)

Am vergangenen Wochenende (19. - 21.04.2024) wurden in Unna zwei Fahrzeuge entwendet.

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag entwendeten Unbekannte aus einer Garage an der Provinzialstraße einen VW Scirocco von Baujahr 1986. An dem lilafarbenen Oldtimer waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-HE31H angebracht.

Am Samstagmorgen wurde zwischen 9.15 Uhr und 11.30 Uhr ein schwarzer Opel Vivaro mit den amtlichen Kennzeichen UN-MJ1524 vom Parkplatz des Hellweg Berufskollegs an der Platanenallee entwendet.

Wer kann Angaben zu den Diebstählen oder zum Verbleib der entwendeten Fahrzeuge machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

