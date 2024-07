Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Motorradfahrer weicht Traktor aus und stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich am Samstag, 20.07.2024, gegen 13:50 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Sturz in Wutach-Ewattingen. Ein 28-jähriger Traktorfahrer was aus der Straße Im Zinken auf die bevorrechtigte Lembacher Straße eingefahren. Ein dort herannahender 58 Jahre alter Motorradfahrer konnte gerade noch dem gesenkten Frontlader des Traktors ausweichen, stürzte dabei allerdings und verletzte sich leicht. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von knapp 1000 Euro.

