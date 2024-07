Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg 2. Folgemeldung zu "FR-Wiehre: 77-Jähriger bei Gewalttat getötet"; hier: Festnahme eines dringend Tatverdächtigen

Stadtgebiet Freiburg / Bern, Schweiz (ots)

Die Sonderkommssion «Lobe» konnte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg einen dringend Tatverdächtigen der Tat ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkte gegen den 21-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit beim Amtsgericht Freiburg einen Haftbefehl. Im Zuge einer internationalen Fahndung konnte dieser mittlerweile in Bern, Schweiz, festgenommen werden.

Der dringende Tatverdacht konnte durch die Staatsanwaltschaft Freiburg aufgrund der akribischen Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren und der bislang erfolgten umfangreichen Ermittlungen der Sonderkommission «Lobe» begründet werden.

Bereits am Sonntag Nachmittag, den 14.07.2024, konnten Hinweise erlangt werden, dass ein Mann auf dem Stühlinger Kirchplatz in verdächtiger Weise einen Rucksack in einem Gebüsch durchwühlte. Dies konnte von einem Zeugen beobachtet und gefilmt werden. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann nicht mehr vor Ort. Die Gegenstände aus dem Gebüsch konnten gesichert werden. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich bestätigen, handelte es sich hierbei u.a. um Diebesgut, beispielsweise einen Laptop, aus dem Anwesen am Lorettoberg.

Videoaufnahmen privater Sicherheitskameras im Tatortnahbereich wurden durch die Soko gesichert und konnten zwischenzeitlich ausgewertet werden. Hierbei konnte im relevanten Tatzeitraum ein in der Nachbarschaft unbekannter Mann gesichtet werden. Dieser Mann stimmte augenscheinlich mit dem Mann überein, der auch am Stühlinger Kirchplatz gesehen worden war. Zudem konnten bei einem am Tatort gesicherten weiteren Rucksack persönliche Unterlagen dieses Mannes aufgefunden werden. Aufgrund dieser Sachlage beantragte die Staatsanwaltschaft Freiburg beim Amtsgericht Freiburg einen nationalen und europäischen Haftbefehl gegen diesen Mann. Der dringend Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg wird jetzt über das Justizministerium Baden-Württemberg beim Schweizer Bundesamt der Justiz die Auslieferung des Mannes beantragen.

Der dringend Tatverdächtige hielt sich nach aktuellem Kenntnisstand seit 01.05.2024 in Deutschland auf. Der Mann ist zurückliegend bereits durch Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Der konkrete Tatablauf ist weiterhin Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg und der Soko «Lobe».

Die Soko arbeitet nun mit Hochdruck an der weiteren Spurenauswertung und bittet Zeugen, insbesondere Personen, die ergänzende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes bezüglich des dringend Tatverdächtigen gemacht haben, sich unter Tel: 0761 882-5909 zu melden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell