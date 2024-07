Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 22.07.2024, gegen 0.25 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen eine betrunkene Fahrradfahrerin in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen fest. Die Radfahrerin fuhr in starken Schlangenlinien.

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde die 27-jährige Frau in die Obhut von Angehörigen übergeben.

