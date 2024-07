Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18.07.2024, gegen 7.15 Uhr überholte eine Fahrradfahrerin auf der K 5103 zwischen Suggental und Einmündung zur L 183, in Fahrtrichtung Denzlingen fahrend, eine weitere Fahrradfahrerin und übersah hierbei möglicherweise einen entgegenenkommenden Fahrradfahrer. Nach derzeitigem Sachstand streifte sie den entgegenkommenden Fahrradfahrer, so dass es zum Sachschaden an beiden Fahrrädern kam. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Insbesondere die unbekannte Fahrradfahrerin, welche unmittelbar zuvor überholt wurde, wird als wichtige Zeugin gesucht.

