Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Kraftstoff - Zeugen gesucht

Mendig, Ernst-Abbe-Straße (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es in der Zeit vom 14.06.2024, ca. 12:00 Uhr bis 16.06.2024, 21:35 Uhr zum Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw der Marke DAF, der vor dem Anwesen 27 c, in einem Parkstreifen abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter pumpten aus dem nicht verschlossenen Tank ca. 1200 Liter Kraftstoff ab. Der Vorgang müsste eine längere Zeit in Anspruch genommen haben. Zum Abtransport der großen Kraftstoffmenge wäre ein Fahrzeug mit Anhänger, ein Klein-Lkw oder Lieferwagen erforderlich, welcher in unmittelbarer Nähe des Tatobjekts gestanden haben müsste.

Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell