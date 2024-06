Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lonnig, Auf der Steinrausch (ots)

Am 16.06.2024, kam es in der Zeit von ca. 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte bei einem Fahrmanöver ein Motorrad, Marke Yamaha, welches am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens der Hausnummer 11 geparkt war. Das Kraftrad kippte hierdurch gegen einen Stromverteilerkasten und es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

