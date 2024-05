POL-RE: Bottrop: Bauchtasche gestohlen - Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Etwa 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem Reisebus. Das Fahrzeug war zwischen Freitagabend und Montagnachmittag an der Dieselstraße geparkt. Der Schaden an der linken Seite (Höhe Radkasten vorne und Seitenspiegel) war am Montag aufgefallen. Vor Ort konnten fremde Fahrzeugteile aufgefunden werden. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Zeugen melden ...

mehr