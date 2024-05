Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - E-Fahrzeug beschädigt

Bodenwerder/ Hehlen (ots)

Am Mittwoch, den 22.05.2024, kam es zwischen 15:00 Uhr und 19:55 Uhr Am Weißen Bach in Hehlen auf einem Parkplatz gegenüber der dortigen Gärtnerei, zu einem "Parkplatzrempler". Hierbei wurde ein weinroter Elektro-Pkw beschädigt, der an der dortigen E-Ladesäule abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Personen die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

