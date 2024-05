Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrer eines schwarzen Pkw als Zeuge nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Schillerstraße in Bad Pyrmont zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen roten Pkw Ford. Dieser befuhr die Schillerstraße in Richtung Südstraße. Der Pkw sei laut Zeugenangaben immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf dem Abschnitt zwischen der Unteren Straße und der Mühlenstraße sei es fast zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden schwarzen Pkw gekommen, der nur durch das Reagieren und vollständige Abbremsen des entgegenkommenden Pkw verhindert worden sei. Die Polizei Bad Pyrmont bittet den Fahrer des schwarzen Pkw sich unter 05281-98990 zu melden.

