Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vater stürzt mit Pedelec, 4-jähriger Sohn verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pedelec die Beethovenstraße und bog in die Dr.-Gördeler-Allee ein. Während der Fahrt hielt der Vater seinen 4-jährigen Sohn ungesichert auf dem Arm. Im Zusammenhang mit dem Bremsvorgang verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über dieses und stürzte. Das Kind wurde bei dem Sturz auf den Boden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Schaden an dem Pedelec ist durch den Unfall nicht entstanden.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

