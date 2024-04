POL-LDK: + Zeugen nach Fluchten in Seelbach und Herborn gesucht + Auffahrunfall fordert Leichtverletzte +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn und Herborn-Seelbach: Nach Unfallfluchten Zeugen gesucht -

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen Dacia Spring. Der Wagen stand am Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Marburger Straße. Die Schäden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Auf ebenfalls rund 1.000 Euro beziffert die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem im Walkmülhenweg geparkten Wagen zurückließ. Der weiße Renault Clio stand am Donnerstag, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 15. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallfahrer den Renault und verursachte Kratzer auf der Beifahrerseite des Renaults. An dem weißen Clio blieb rote Farbe des Unfallwagens zurück. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen: Wer hat die Zusammenstöße in Seelbach oder in Herborn beobachtet? Wer kann Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen? Wo ist seit Donnerstagmorgen ein rotes Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Aufgefahren -

Bei einem Auffahrunfall heute Nachmittag in der Industriestraße trug eine der beteiligten Autofahrerinnen leichte Verletzungen davon. Gegen 14.15 Uhr stoppten am Kreisverkehr der Industriestraße eine Golf- und eine Renaultfahrerin ihre Fahrzeuge, um anschließend in den Kreisel einzufahren. Die 45-jährige Fahrerin eines VW Touran erkannte dies offensichtlich zu spät und prallte in das Heck des Renaults. Die Wucht des Aufpralls stieß den Renault auf den Golf. Die in Solms lebende Unfallfahrerin blieb unverletzt. Die 49-jährige Wetzlarerin im Renault klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen - eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die 34-jährige Leunerin im Golf blieb ebenfalls unverletzt. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

