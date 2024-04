Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Beschädigungen an der Holderbergschule + Fußgänger leichtverletzt + BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss? +

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Randalierer an Holderbergschule

Das Gelände der Holderbergschule geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.04.2024, 00:50 Uhr) sowie im Laufe der zurückliegenden Tage in den Fokus von unbekannter Randalierern. Die Polizei in Dillenburg ermittelt derzeit in drei Fällen. In der letzten Nacht schlugen unbekannte Personen eine Fensterscheibe in dem Verwaltungstrakt der Schule ein. Bereits am vergangenen Wochenende suchten ungebetene Gäste in dem Zeitraum Freitag, 12.04.2024, 12:00 Uhr bis Montag, 15.04.2024, 09:00 Uhr, das Schulgelände auf. Sie kletterten auf das Dach der Sporthalle und stiegen über ein Oberlicht-Fenster in die Turnhalle ein. Hier machten sie es sich offensichtlich "gemütlich". Eine in der Halle ausgelegte Turnmatte sowie die Reste von Zigarettenstummeln und Zigarettenschachteln, lassen hierauf schließen. Randalierer waren auch am Mittwoch (17.04.2024) auf dem Gelände der Holderbergschule aktiv. Der Sicherheitsdienst meldete gegen 01:30 Uhr eine zerstörte Fensterscheibe sowie ein beschädigtes Baugerüst, das derzeit auf dem Schulgelände aufgestellt ist. Schon in dieser Nacht hatten es die Unbekannten auf die Turnhalle abgesehen und stiegen ebenfalls über ein Oberlicht-Fenster in die Sporthalle ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen die unbekannten Personen nichts mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen auf dem Gelände der Holderbergschule gesehen haben. Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen. (A.J.)

Herborn: 83-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leichtverletzt -

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 83-jährigen Fußgänger kam es am Dienstagnachmittag, (16.04.2024). Hierbei wurde der aus Herborn stammende Fußgänger glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 48 Jahre alte Fahrer aus Bad Endbach übersah den Fußgänger gegen 16:00 Uhr in der Schloßstraße in Höhe der Hausnummer 5. Der Fahrer wendete sein Elektroauto und fuhr deswegen langsam rückwärts. Hierbei übersah er den 83-Jährigen, der die Schloßstraße zu Fuß unterwegs war. Der Fußgänger wurde leicht von dem Heck des E-Autos erfasst, sodass er das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der Senior suchte auf eigenen Wunsch einen Arzt auf. (A.J.)

Wetzlar: Berauscht gefahren -

Der Fahrer eines schwarzen 5er BMW geriet am Dienstag, 16.04.2024 gegen 11:20 Uhr, einer Funkstreife der Wetzlarer Polizei ins Visier. Der 32-Jährige aus Butzbach war in der Garbenheimer Straße offensichtlich berauscht unterwegs. Reaktions- und Konzentrationstests ließen den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wetzlarer Wache durchführte. Auf den Butzbacher kommt nun ein Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt zu. (A.J.)

