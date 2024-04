POL-LDK: + Unfall in Tiefenbach + C-Max brennt + Flucht in Herborn + Nach Unfall Blutentnahmen + Nummernschild gestohlen + Kabeldiebe in Ehringshausen + Diesel auf der A45 abgepumpt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Braunfels-Tiefenbach: Zusammenprall zwischen Pkw und Linienbus -

Auf rund 1.900 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus am Montagabend (15.04.2024) gegen 19:00 Uhr entstanden ist. Nach derzeitigem Stand waren beide Fahrzeuge auf der Mittelstraße unterwegs. Die 36-jährige Fahrerin eines Renault-Twingo befuhr die Mittelstraße aus Richtung der B 49 kommend in Richtung Dorfmitte. Der 58-jährige Lenker des Linienbusses befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Bus musste an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Beim Ausscheren kam es dann zu dem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Twingo. Weder die aus Tiefenbach stammende Autofahrerin, noch der aus Solms-Oberndorf stammende Busfahrer wurden verletzt. Die Polizei in Wetzlar bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden. (A.J.)

Braunfels: Pkw fängt Feuer -

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache für einen am späten Montagnachmittag (15.04.2024) in Brand geratenen Pkw. Der schwarze Ford C-Max war im Bereich der L3283 / Talstraße unterwegs, als er plötzlich gegen 16:55 Uhr Feuer fing. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und die Feuerwehr rufen. Er trug keine Verletzungen davon. Die Höhe des Brandschadens steht noch nicht fest. (A.J.)

Herborn: Außenspiegel an Unfallort zurückgelassen -

Ein flüchtiger Unfallfahrer hatte es am vergangenen Wochenende offensichtlich eilig. Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten grünen Seat-Ibiza, ließ der Unfallfahrer den abgerissenen Außenspiegel seines Fahrzeugs an der Unfallstelle zurück. Der flüchtige Unfallfahrer war in der Austraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Merkenbach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 prallte er mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des grünen Seat-Ibiza, der in dem Zeitraum Freitag, 12.04.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 08:40 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Außenspiegel abgerissen. Den Schaden an dem grünen Ibiza schätzt die Polizei auf 500 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen. (A.J.)

Ehringshausen-Katzenfurt: Zwei Blutentnahmen nach Trunkenheitsfahrt In der Ortsmitte von Katzenfurt verursachte ein betrunkener 26-jähriger Audi-Fahrer am Freitagabend (12.04.2024) einen Verkehrsunfall. Der Abend endete schließlich für ihn mit zwei Blutentnahmen und der Sicherstellung seines Führerscheins. Der aus Sinn stammende Fahrer war auf der Frankfurter Straße in Richtung Ehringshausen unterwegs. In Höhe der Kirchstraße übersah er einen vor ihm fahrenden Fiat Punto, der nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte und an der Kreuzung warten musste. Dem Audi-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass er gegen 22:00 Uhr mit dem Kleinwagen zusammenprallte. Nach dem Zusammenstoß kam der graue Audi nach links von der Fahrbahn ab und krachte in einen Holzunterstand, gegen eine Hauswand sowie einen Gartenzaun. Der 50 Jahre alte Fiat-Fahrer aus Sinn, sowie seine beiden 27 und 28 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Auch der 26-jährige Unfallversucher trug keine Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7.000 Euro. Der Atemalkoholtest des Audi-Fahrers brachte es auf 1,11 Promille. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer nach dem Unfall erneut zur Flasche gegriffen hatte, deshalb wurde eine zweite Blutentnahme durchgeführt. Mit dieser wird die genaue Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt festgestellt. Den Mann aus Aßlar erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (A.J.)

Greifenstein-Beilstein: KFZ-Kennzeichen abhandengekommen -

Im Zeitraum vom vergangenen Samstagabend bis Montag in der Früh (13.04.24, 19:00 Uhr bis 15.04.24, 06:30 Uhr) riss ein Unbekannter das hintere Kennzeichenschild eines weißen PKW Ford Transit ab. Der als Camper umgebaute PKW parkte im beschriebenen Zeitraum in der Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 10. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeistation Herborn unter der Rufnummer 02772 / 47050 entgegen. (J.K.)

Ehringshausen: Kabeldieb schlägt zu -

Nicht widerstehen konnte ein Täter, der den Zaun zum Gelände des leerstehenden und abrissbereiten Gebäudekomplexes der Fa. Omniplast Deutschland GmbH in Ehringshausen überkletterte. Unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers schlug der Eindringling zunächst eine gläserne Tür zum Gebäudeinneren ein und stahl 50 Meter Stromkabel. Als Tatzeitraum lässt sich Freitagnachmittag (12.04.24) bis Montag (15.04.24) eingrenzen. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Firmengeländes beobachten konnte wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02772 / 47050 an die Polizeistation Herborn zu wenden. (J.K.)

Haiger-A45: LKW-Tank angezapft und Diesel entwendet -

Seine Weiterfahrt zunächst nicht fortsetzen konnte ein polnischer LKW-Fahrer auf dem Rastplatz 'Auf dem Bon' der BAB 45 in Fahrtrichtung Dortmund. Während der Einhaltung seiner Ruhezeit in der Nacht von Sonntag (14.04.24) auf Montag (15.04.24) zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr löste der unbekannte Täter gewaltsam einen Sicherungsbolzen am LKW-Tank und pumpte 700 Liter Dieselkraftstoff daraus ab. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Rufnummer 06033 / 70430 entgegen. (J.K.)

Guido Rehr, Pressesprecher

