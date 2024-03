POL-PDWO: schwerer Raub durch zwei Täter

Osthofen (ots) - Am Mittwoch, gegen 10:00 Uhr wurde eine 81-jährige Frau in einem Warenhaus in Osthofen von zwei Frauen bestohlen. Hierzu sprach eine Täterin die Seniorin an und stellte Fragen zu verschiedenen Produkten. Hierdurch wurde die Seniorin gezielt davon abgelenkt, wie zeitgleich eine zweite Täterin den geschlossenen Reißverschluss ihrer Handtasche öffnete und hieraus die Geldbörse der 81-jährigen stahl. ...

