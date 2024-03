Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kontrollen mit Zielrichtung Lkw im Wormser Industriegebiet

Worms (ots)

Am 13.03.2024 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Worms und des Kontrolltrupps für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr von 08:00-13:30 Uhr Verkehrskontrollen auf dem Parkplatz der Rheinperle an der B9 in Worms durchgeführt. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf den gewerblichen Güterverkehr gelegt.

Es konnten insgesamt 23 Lkw kontrolliert werden; hierbei wurden 16 Verstöße - unter anderem diverse Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten sowie mangelnde Ladungssicherung - festgestellt. Bei zwei Fahrzeugen musste aufgrund nicht ausreichender Ladungssicherung sowie Überschreitung der zugelassenen Fahrzeughöhe zudem die Weiterfahrt untersagt werden.

Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell