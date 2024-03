POL-PDWO: Innenstadt - Aufbruch eines Transporters

Worms (ots) - Kurz vor 18:00 Uhr am Samstagabend, wurde eine 87-jährige Seniorin in Worms Opfer eines Trickdiebstahls. Ein der Seniorin unbekannter Mann gab an ihrer Haustür an, Geld für Tiere zu sammeln. Als die Seniorin ihm etwas Geld übergab, bat der Täter unter dem Vorwand Kopfschmerzen zu haben, um ein Glas Wasser. So verschaffte er sich Zutritt in das ...

mehr