Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Osthofen

Worms (ots)

Am 01.03.2024, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der L425 bei Osthofen. Ein 48-jähriger Wormser und ein 25-jähriger Wormser befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKW die L425 aus Mörstadt kommend in Fahrtrichtung Osthofen. An einer dortigen Abfahrt musste der 48-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der 25-Jährige übersah und auffuhr. An beiden PKW entstand Sachschaden. Im Verlaufe der Unfallaufnahme konnte beim 25-jährigen Unfallverursacher Atemalkohol festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein entzogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

