Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Taschendiebstähle - Zeugen gesucht

Osthofen (ots)

Am Mittwoch, gegen 10:00 Uhr wurde eine 81-jährige Frau in einem Warenhaus in Osthofen von zwei Frauen bestohlen. Hierzu sprach eine Täterin die Seniorin an und stellte Fragen zu verschiedenen Produkten. Hierdurch wurde die Seniorin gezielt davon abgelenkt, wie zeitgleich eine zweite Täterin den geschlossenen Reißverschluss ihrer Handtasche öffnete und hieraus die Geldbörse der 81-jährigen stahl.

Die beiden Täterinnen flüchteten im Anschluss.

Beide werden als jung beschrieben, eine habe dunkle, die andere helle Haare gehabt.

Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Täterinnen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Immer wieder kommt es zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täterschaft erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell